لبنان.. احتجاجات في بيروت ضد حسان دياب

شهدت ساحة "رياض الصلح" في بيروت وقفة احتجاجية، الأربعاء، نفذها محتجون قادمون من البقاع وعكار وطرابلس، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وردد المحتجون هتافات ترفض "إعطاء حكومة رئيس الوزراء حسان دياب الثقة".

وألقى المحتجون الحجارة صوب القوى الأمنية أمام السراي الحكومي.

موضوع يهمك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن قوات النظام السوري اقتحمت مدينة سراقب شمال البلاد.وكان المرصد قد أعلن في... المرصد: قوات النظام تقتحم مدينة سراقب شمال سوريا سوريا

والسبت الماضي أيضا، خرج آلاف اللبنانيين في مسيرات عبر شوارع العاصمة ومدينة طرابلس بالشمال رفضاً للحكومة الجديدة.

وجاء تشكيل الحكومة التي يرأسها دياب في يناير/كانون الثاني الماضي بعد أسابيع من الجمود السياسي ووسط احتجاجات بسائر أنحاء البلاد تزامنت مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

ويعتبر المحتجون أن هذه الحكومة هي امتداد للأحزاب السياسية التقليدية التي أدانوها بالفساد.