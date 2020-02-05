لبنان.. احتجاجات في بيروت ضد حسان دياب

شهدت ساحة "رياض الصلح" في بيروت وقفة احتجاجية، الأربعاء، نفذها محتجون قادمون من البقاع وعكار وطرابلس، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وردد المحتجون هتافات ترفض "إعطاء حكومة رئيس الوزراء حسان دياب الثقة".

وألقى المحتجون الحجارة صوب القوى الأمنية أمام السراي الحكومي.

موضوع يهمك أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تقدمات جديدة حققتها قوات النظام، اليوم الأربعاء، بالريف الشرقي لبلدة سراقب، بعد وقت... تصعيد كلامي تركي وتقدم للنظام باتجاه إدلب سوريا

والسبت الماضي أيضا، خرج آلاف اللبنانيين في مسيرات عبر شوارع العاصمة ومدينة طرابلس بالشمال رفضاً للحكومة الجديدة.

وجاء تشكيل الحكومة التي يرأسها دياب في يناير/كانون الثاني الماضي بعد أسابيع من الجمود السياسي ووسط احتجاجات بسائر أنحاء البلاد تزامنت مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

ويعتبر المحتجون أن هذه الحكومة هي امتداد للأحزاب السياسية التقليدية التي أدانوها بالفساد.