دول تجلي مواطنيها من ووهان الصينية.. وتخضعهم لحجر صحي

حطت طائرة مستأجرة تقل نيوزيلنديين في مطار أوكلاند قادمة من ووهان الصينية. وكان على متن الطائرة 190 راكبا تم إجلاؤهم من المدينة الصينية التي تعد مركز تفشي فيروس كورونا.

ومن بين الركاب 98 مواطنا نيوزيلنديا أو مقيما فيها، فضلا عن 35 مواطنا أستراليا أو مقيما فيها، وآخرون من دول أخرى في المحيط الهادئ، بما في ذلك بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وساموا.

وسينقل معظم الركاب على متن حافلات إلى منشأة عسكرية، حيث سيتم احتجازهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين. أما الأستراليون فسيتم نقلهم مباشرة إلى بلادهم على متن رحلة جوية أخرى. وعلى متن الطائرة أيضا ثمانية بريطانيين وهولندي وأوزبكي. لا توجد حالات إصابة مؤكدة في نيوزيلندا.

كما أعادت إلى الوطن طائرة تايلاندية 138 تحمل تايلانديا من ووهان. وقام مسؤولون يرتدون بدلات واقية باستقبال الركاب في مطار يو-تاباو واقتادوهم إلى مجمع بحري حيث سيتم عزلهم لمدة 14 يوما.

وفي إيران، أعلنت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، وصول الطلاب الإيرانيين المقيمين في الصين إلى إيران على طائرة أرسلت لإجلائهم.

ونقلت الوكالة عن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة قوله، إنه يجري فحص الطلاب وسيرسلون بعد ذلك إلى مركز للحجر الصحي ليخضعوا للرعاية لمدة 14 يوما.

وفي العراق، نقل التلفزيون الرسمي عن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي قوله إن الوفد العراقي القادم من الصين وصل ولم تظهر عليهم أي إصابة.

وأضاف أنه سيتم حجز الوفد في مستشفى الفرات قرب مطار بغداد.