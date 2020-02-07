اتهم ببث شائعات.. بكين تحقق بموت أول طبيب حذر من كورونا

وصف بـ"المبلّغ" أو فاشي الأسرار، بعد أن نشر حقائق عن فيروس غامض لم يكن بعد عرف أصله وفصله، فاتهم ببث الشائعات من قبل الشرطة الصينية، إلا أن كل ذلك، لم يوقف الطبيب لي وينليانغ، من التنبيه إلى خطورة ما يجري في مدينة ووهان الصينية وذلك قبل أشهر من انتشار كورونا.

رحل فجر الجمعة أول طبيب حذر من هذا الفيروس الذي قال عنه في حينه إنه أشبه بالسارس، لكن السلطات الصينية وبعد أن هددته بالسجن، أعلنت الجمعة أنها ستفتح تحقيقاً في وفاته.

وذكرت اللجنة في بيان أن فريق التحقيق سيتوجه إلى ووهان، بؤرة الفيروس حيث توفي لي "لإجراء تحقيق شامل في المسائل المتعلقة بالطبيب لي وينليانغ والتي أثارها الناس".

موضوع يهمك مرتديا قبعة ومعطفا وبيده حقيبة، هكذا ظهر الداعشي سوديش أمان، الشاب البالغ من العمر 20 عاماً، والمدان السابق بجرائم... فيديو جديد لداعشي لندن قبل تنفيذ هجومه بلحظات الأخيرة

7 مرضى من سوق المأكولات البحرية

وكان طبيب العيون هذا نشر في ديسمبر الماضي على تطبيق المراسلة الصينية WeChat أن سبعة مرضى من سوق المأكولات البحرية المحلي شخصوا بمرض شبيه إلى حد بعيد بفيروس السارس، وقد تم عزلهم في الحجر الصحي في مستشفى بووهان حيث يعمل، محذراً من خطورة الوضع.

وبعث الطبيب البالغ من العمر 34 عامًا رسالة حول ذلك إلى زملائه في 30 كانون الأوّل/ديسمبر.

كما بعث رسائل إلى زملائه يحضّهم فيها على ارتداء أقنعة وملابس واقية، بعد ملاحظته مرضى يعانون أعراضًا شبيهة بالسارس.

إلا أنه وبعد وقت قصير من نشر الرسالة، اتهم ببث الشائعات، وتعرض مع 8 آخرين لتأنيب من قبل السلطات الصينية في المدينة لمجاهرته بالأمر، وفقًا لما نشره هو بنفسه على موقع "ويبو" من سريره في المستشفى بعد إصابته بالفيروس في منتصف كانون الثاني/يناير.

اختلاق "تعليقات زائفة"

إلى ذلك، كشف لي في حينه أنّ السلطات طلبت منه توقيع رسالة يُتَّهَم فيها باختلاق "تعليقات زائفة" أدّت إلى "زعزعة النظام الاجتماعي بشدّة".

وكان لي وينليانغ يعمل طبيبًا للعيون في مدينة ووهان، مركز انتشار الفيروس، عندما لاحظ مرضى تظهر عليهم أعراض مشابهة لتلك الخاصّة بمرض المتلازمة التنفّسيّة الحادّة الشديدة (سارس) الذي انتشر بين عامي 2002 و2003.

وأكّد مستشفى ووهان المركزي في مقاطعة هوبي، حيث عمل لي، وفاته في بيانٍ مقتضب نشر على موقع "ويبو" الصيني فجر الجمعة.

وأوضح البيان أنّ "طبيب العيون لي وينليانغ الذي يعمل في مستشفانا، والذي أصيب للأسف خلال مكافحته الالتهابات الرئويّة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، توفّي عند الساعة 2,58 صباحًا في 7 شباط/فبراير عام 2020 على الرّغم من كلّ الجهود التي بذلت لإنقاذه".

يذكر أن أكثر من 630 شخصًا قضوا وأصيب أكثر من 30 ألفًا بالفيروس في الصين، حيث لا تزال السلطات تكافح لاحتواء تفشّيه وتطلب من ملايين الأشخاص ملازمة منازلهم في عدد متزايد من المدن.

"طريقة غير لائقة"

يشار إلى أن المحكمة العليا في الصين أقرت الأسبوع الماضي بأنّ المُبَلّغين عومِلوا "بطريقة غير لائقة".

في حين أعرب مستخدمو الإنترنت في الصين عن غضبهم الشديد من المسؤولين في هوبي بسبب إضاعتهم الوقت واستجابتهم البطيئة لانتشار الفيروس الذي تحوَّل إلى أزمة صحّية عالميّة.

وأثارت وفاة لي الحزن والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حيث أشاد به مستخدمو الإنترنت باعتباره "شهيدًا".

كما كتب مستخدم يعمل جرّاحًا على موقع ويبو "إنّه بطل ضحّى بحياته لتحذير الآخرين".