الصين: قادرون على هزيمة كورونا واقتصادنا لن يتأثر

أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأميركي دونالد ترمب هاتفيًا الجمعة أنّ بلاده "قادرة تمامًا" على القضاء على فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أوردت وسائل إعلام رسميّة. وقال شي لترمب إنّ الصين "واثقة تمامًا وقادرة على القضاء" على الفيروس، بحسب تصريحات نقلها التلفزيون الوطني.

كما شدد على أن اقتصاد البلاد لن يتأثر على المدى البعيد بأزمة كورونا.

إلى ذلك، دعا شي الولايات المتحدة إلى أن يكون ردّ فعلها على انتشار الفيروس "منطقيًا".

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ثقة ترمب بالصين

من جهته، قال البيت الأبيض في بيان إن ترمب عبّر عن "ثقته" بقدرة الصين على التصدي لفيروس كورونا المستجد خلال محادثاته مع نظيره الصيني.

كما أشار البيان إلى أن "الزعيمين تحدثا بشأن مواصلة الاتصالات والتعاون المكثفين بين الجانبين".

وكانت الصين انتقدت الاثنين الولايات المتحدة بشدة لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب كورونا، واتهمت واشنطن ب"بث الذعر" في رد فعلها على انتشار الفيروس. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيانغ إن الولايات المتحدة "لم تقدم مساعدة مهمة"، وكانت "أول من قام بإجلاء طاقم قنصليته في ووهان وتحدث عن سحب جزئي لطاقم سفارته وفرض قيود دخول على المسافرين الصينيين".

يأتي هذا في وقت يتخوف العديد من المراقبين من إمكانية تأثر الاقتصاد العالمي بتلك الأزمة الصحية المستجدة، التي طالت "عملاقاً اقتصادياً".

عدو مجهول

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت في إيجاز صحافي، الخميس، أن فيروس كورونا لا يزال عدواً مجهولاً حتى الآن بلا دواء ناجع، رغم زيادة عدد مراكز الأبحاث العاملة على الفيروس في مختلف دول العالم من 2500 مركز إلى 7000 مركز. وكشفت أنه لا توجد معلومات موثقة عن مصدر هذا الوباء وكيفية انتشاره ومدى التفشي المحتمل له.

في المقابل، سجل الفيروس أعدادا جديدة من الضحايا، إذ ارتفعت حصيلة الوفيات في الصين إلى 636، بزيادة 73 حالة عن اليوم السابق.

ومن بين العدد الإجمالي، سجل إقليم هوبي بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 69 حالة وفاة، منها 64 حالة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

كما قالت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، في تقريرها اليومي، إنّ هناك 2447 إصابة جديدة بالفيروس.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي سجلت 3143 حالة إصابة جديدة مؤكدة أمس الخميس، مما يرفع عدد المصابين إلى 31161 مصاباً.