بسبب كورونا.. هونغ كونغ: السجن لمخالفي الحجر الصحي

حذرت سلطات هونغ كونغ من أنها قد تلجأ لسجن أي شخص لا يلتزم بقرار دخول الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصوله من الصين، اعتباراً من غد السبت، وذلك في إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت هونغ كونغ قد رفضت إغلاق حدودها مع بر الصين بشكل كامل، لكنها تأمل أن يثني قرار الحجر الصحي الراغبين في السفر عن الفكرة.

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هذا وتطبق سلطات هونغ كونغ أيضاً قرار الحجر الصحي على القادمين من دول أخرى ممن زاروا بر الصين خلال الأسبوعين الماضيين.

وسيسمح لسكان هونغ كونغ بالبقاء فترة الحجر الصحي في منازلهم، بينما سيتعين على الأجانب الإقامة في فنادق أو في مواقع الإقامة المجهزة لاستقبالهم.

أما من يأتون دون خطط مسبقة فسوف يرسلون إلى مخيمات الحجر الصحي، ويستثنى من القرارات عمال الخدمات اللوجيستية مثل سائقي الشاحنات وأطقم الرحلات الجوية.

هذا وقد يواجه من يخالف قرارات الحجر الصحي عقوبات بالسجن تصل لستة أشهر.

وحث ماتيو شيونغ، سكرتير الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، المواطنين على ممارسة ضبط النفس في الالتزام بالحجر الصحي، وقالت إن فحوصا عشوائية ستنفذ.

وقال إن الحجر لن يؤثر على تدفق البضائع من الصين، وإنه لا داعي لحدوث موجة شراء نتيجة الذعر.