حصيلة جديدة.. كورونا يحصد أرواح 717 شخصا بالصين

أعلنت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني في بيان على موقعها الإلكتروني يوم السبت (بالتوقيت المحلي)إن عدد الوفيات في الإقليم الواقع بوسط البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا ارتفع 81 شخصا ليصبح 717 شخصا يوم الجمعة.

وتم اكتشاف 2841 حالة أخرى في هوبي بؤرة تفشي كورونا ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الإقليم إلى 24953 حالة.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد أعلن أن العالم يواجه نقصاً في الملابس والأقنعة والقفازات وغيرها من أدوات الوقاية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "يواجه العالم نقصاً مزمناً في معدات الحماية الفردية"، لافتاً إلى أنه تحدث إلى المصنعين والموزعين لضمان وصول الإمدادات إلى من يحتاجون إليها.

وتابع: "في اليومين الماضيين تم الإبلاغ عن حالات إصابة أقل بالعدوى في الصين وهذا نبأ طيب لكننا نحذر من تأويل ذلك بأكثر مما يحتمل، قد ترتفع الأعداد مجدداً".

من جهته، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في الصحة العالمية، مايكل رايان: "أرسلنا 250 ألف اختبار لتشخيص الإصابات المحتملة بكورونا"، موضحاً أن "هناك معلومات مغلوطة تبث عمداً عن الفيروس".

إلى ذلك شدد رايان على أنه "يجب تزويد ذوي مرضى الفيروس والأطباء المعالجين بالأقنعة الواقية".

وشجبت المنظمة محاولة شركات ومصانع جني الأرباح من وراء الأقنعة الواقية.