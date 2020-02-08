رفوف متاجرها فارغة.. سنغافورة: الخوف يضر أكثر من كورونا

قال رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، السبت، إن الخوف يمكن أن يضر أكثر من انتشار فيروس كورونا، وجاء تصريحه بعد يوم من إعلان بلاده رفع مستوى التحذير، مما دفع السكان إلى شراء كل البضائع الموجودة على رفوف المتاجر من أطعمة ومستلزمات أخرى.

ورفعت سنغافورة مستوى التحذير من فيروس كورونا إلى البرتقالي وهو المستوى الذي أعلنته خلال تفشي التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) عام 2003 وفيروس الإنفلونزا إتش1إن1 عام 2009. ويشير هذا المستوى إلى أن الفيروس خطير وينتقل بسهولة بين البشر.

وقال رئيس الوزراء "ليس هناك ما يدعو للذعر. لا نقوم بإغلاق المدينة أو إلزام الجميع بالبقاء في منازلهم"، وفق ما نقلته "رويترز".

وأضاف "لدينا إمدادات وفيرة، وبالتالي ليس هناك ما يدعو إلى تخزين المعكرونة سريعة الطهي والأطعمة المعلبة أو ورق الحمام كما فعل بعض الناس أمس".

وهناك 33 إصابة بالفيروس في سنغافورة وبعض الحالات لا علاقة له بالسفر إلى الصين التي ارتفع عدد وفيات كورونا فيها إلى أكثر من 700.

إلى ذلك، أفادت السلطات الصينية بزيادة عدد حالات الوفاة إلى 86 حالة ليصل الإجمالي إلى 722 حالة اليوم السبت، وسُجلت حالتا وفاة خارج الصين، إحداهما في هونغ كونغ والثانية بالفلبين، من بين أكثر من 330 حالة في 27 دولة ومنطقة. والضحيتان من مواطني الصين.

ومعظم الوفيات حدثت في مدينة ووهان أو حولها. وأعلن المسؤولون بإقليم هوبي اليوم السبت 81 حالة وفاة جديدة بينها 67 حالة في ووهان التي تشهد عزلة فعلية. وفي بر الصين الرئيسي بلغ إجمالي عدد المصابين حتى الآن 31774 مصاباً.