شاهد جندياً يطلق النار عشوائيا في تايلاند وجثث أرضاً

أعلنت الشرطة التايلاندية أن جندياً قتل "العديد" من الأشخاص، السبت، في إطلاق نار عشوائي في شمال شرق البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس، إن الجندي "استخدم رشاشاً وأطلق النار على ضحايا أبرياء ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى والقتلى".

كما أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل نحو 12 شخصاً. وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل تظهر تلك اللحظات المأساوية.

إلى ذلك، كشفت بعض وسائل الإعلام المحلية أن الجندي يدعى "جاكاكربانث توما"، سرق سيارة "همفي" من قاعدته العسكرية، ثم انطلق بها وراح يطلق النار عشوائياً شمال شرق المدينة، حسب ما ذكرت مصادر في الشرطة.

إلى ذلك، قال محققون إن الجندي توجه لاحقًا إلى مركز محلي للتسوق، وأطلق النار على المتسوقين.

ويبدو أن الشاب الثلاثيني نشر بالتزامن عدة صور ومقاطع فيديو لهجومه الدامي هذا على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال جاكاكرابانث أمام الكاميرا مرتدياً الخوذة العسكرية والزي العسكري: "لقد تعبت الآن، لم يعد بإمكاني تحريك إصبعي"، وتساءل "هل علي الاستسلام الآن؟".