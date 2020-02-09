تسجيل رابع إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا

أفادت مراسلة "العربية" في لندن، الأحد، عن تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في بريطانيا، وبذلك ترتفع أعداد المصابين إلى 4 حالات.

هذا وأعلنت السلطات الصينية، الأحد، أن فيروس كورونا أودى بحياة 811 شخصًا في الصين، في حصيلة تزيد عن تلك التي حصدها وباء "سارس" في العامين 2002-2003 في العالم أجمع.

موضوع يهمك أظهر مقطع فيديو نشره موقع "دويتش فيلا" DW الألماني على "تويتر" كيف لجأت السلطات الصينية للقوة والصرامة في بعض الأحيان... يحدث في الصين.. تفتيش منازل ونقل مصابي كورونا بالقوة سوشيال ميديا

وقالت السلطات الصحية في هوبي، إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 81 شخصاً إضافياً في هذه المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر كانون الأول/ديسمبر. كما سجّلت 2147 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات في الجهاز التنفسي وحمى وسعال وصعوبة في التنفس، في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية، السبت، أنها تجمع معلومات إضافية عن الفيروس الفتاك لتساعدهم في فهم سبل علاجه.

وقال مايكل رايان، مسؤول برنامج الطوارئ في المنظمة، في إحاطة يومية من جنيف "لا نكافح فقط فيروس كورونا بل الأخبار الزائفة بشأنه".

كما أضاف "لدينا فريق يعمل على تحديث المعلومات حول العالم بشأن الفيروس"، مشيراً إلى أنه لم يمض على ظهور فيروس كورونا سوى 6 أسابيع.