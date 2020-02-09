مقتل جنديين أميركيين وإصابة 6 آخرين في هجوم بأفغانستان

أعلن بيان عسكري أميركي، الأحد، عن مقتل عسكريين أميركيين اثنين وإصابة 6 آخرين في اشتباك في أفغانستان وقع السبت.

وقال البيان إن تقارير حالية تشير إلى قيام شخص يرتدي زي القوات المسلحة الأفغانية بإطلاق النار على قوة أميركية أفغانية من مدفع آلي.

وقال الكولونيل سوني ليجيت، المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان في البيان، إن الحادث الذي وقع في إقليم ننكرهار حدث بعد عودة قوة أميركية أفغانية مشتركة من "مهمة رئيسية لمكافحة التمرد". وأضاف: "ما زلنا نجمع المعلومات، والسبب أو الدافع وراء الهجوم غير معروف في الوقت الحالي".

وكان مسؤولون في كابول قالوا إن قوات أميركية وأفغانية تعرضت لهجوم في شرق أفغانستان، يوم السبت، أثناء إجراء تحقيقات، فيما وصفته صحيفة "نيويورك تايمز" بتبادل دام لإطلاق النار بين جنود أفغان وأميركيين خلال تدريب مشترك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أفغانيين قولهما إن 5 أو 6 جنود أميركيين و6 جنود أفغان لقوا حتفهم. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أميركي قوله إن هناك ما لا يقل عن 6 ضحايا أميركيين، وأكد وقوع قتلى دون أن يحدد عددهم.

وقال الكولونيل سوني ليجيت، المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان، إن قوة أميركية أفغانية مشتركة تعرضت لإطلاق نار مباشر أثناء تنفيذها عملية في إقليم ننكرهار.

ولم يذكر المسؤولون عدد المصابين.

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وقال المتحدث: "نقيم الوضع وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل بمجرد ورودها".

وقال مبارز خادم، المسؤول الأمني الكبير في ننكرهار، إن اشتباكات وقعت بين قوات أميركية وأفغانية، وهناك مخاوف من وقوع خسائر بشرية.

وقال مسؤول دفاعي أفغاني كبير إنه لم يتضح ما إذا كان الحادث نتيجة اشتباكات بين قوات أفغانية وأخرى أجنبية أم أن إرهابيين كانوا وراء الهجوم.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "لا نستبعد أي احتمال، ولكننا لا نصفه بأنه هجوم داخلي أو هجوم من طالبان في هذه المرحلة".