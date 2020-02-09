هذه أحدث إحصائية لأعداد المصابين بكورونا.. وفي أي بلدان

أدى تفشي الفيروس الذي بدأ في الصين، إلى إصابة أكثر من 37500 شخص على مستوى العالم.

وهذه أحدث الأرقام حتى اليوم الأحد، ففي الصين بلغت الوفيات 811 حالة فيما بلغ عدد الإصابات 37198 حالة مؤكدة في حصيلة تزيد عن تلك التي حصدها وباء "سارس" في العامين 2002-2003 في العالم أجمع، بالإضافة إلى ذلك، ثمة 29 حالة في هونغ كونغ، بما في ذلك حالة وفاة واحدة. وفي ماكاو 10 حالات.

وكانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث تم اكتشاف المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد لأول مرة في ديسمبر/كانون أول.

وهذا هو عدد المصابين في هذه البلاد.

- اليابان: 96

- سنغافورة: 43

- تايلاند: 32

- كوريا الجنوبية: 27

- أستراليا: 14

- ألمانيا: 14

- الولايات المتحدة: 12

- تايوان: 16

- ماليزيا: 17

- فيتنام: 14

- فرنسا: 6

- الإمارات: 7

- كندا: 6

- الهند: 3

- الفلبين: 3 حالات، من بينها حالة وفاة واحدة

- روسيا: 2

- إيطاليا: 3

- بريطانيا: 4

- بلجيكا: 1

- نيبال: 1

- سريلانكا: 1

- السويد: 1

- إسبانيا: 1

- كمبوديا: 1

- فنلندا: 1

من أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات في الجهاز التنفسي وحمى وسعال وصعوبة في التنفس، في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.