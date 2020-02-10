العاصفة سابينه تعطل رحلات جوية وخدمات قطارات في ألمانيا

قالت متحدثة باسم شركة فرابورت التي تدير مطار فرانكفورت في ألمانيا إنه تم إلغاء نحو 180 رحلة من وإلى المطار، الأحد، كما من المتوقع تعطل خدمات السكك الحديدية كثيرا بعد أن هبت العاصفة سابينه على البلاد.

وأضافت المتحدثة أن عدد الرحلات الملغاة يمثل نحو 15 بالمئة من حوالي 1200 رحلة وصول ومغادرة مزمعة في مطار فرانكفورت أكبر مطارات ألمانيا.

وأردفت قائلة إنه تم بالفعل إلغاء نحو 140 رحلة كانت مقررة غدا الاثنين بما يمثل أكثر من عشرة في المئة من العدد الإجمالي للرحلات. وتعطل السفر أيضا في هولندا وبريطانيا حيث يطلق على العاصفة اسم كيارا.

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وأعلنت شركة لوفتهانزا، أكبر ناقل جوي في ألمانيا، إلغاء رحلاتها القصيرة والطويلة من مطار مدينة ميونيخ غدا الاثنين حتى الساعة 1200 و1300 بتوقيت غرينتش على التوالي.

وأضافت الشركة أنه من غير المتوقع حتى الآن أن تتأثر الرحلات الطويلة إلى فرانكفورت.

وفي بيان منفصل، قالت وحدة الرحلات منخفضة التكلفة يورو وينجز التابعة لشركة لوفتهانزا إنها علقت عمليات الطيران في مطارات هامبورغ وبرلين وهانوفر ودوسلدورف ودورتموند وكولونيا وشتوتغارت.

كما حذرت شركة دويتشه بان التي تدير السكك الحديدية في ألمانيا من تعطل شديد في رحلات القطارات قائلة إن قطارات المسافات الطويلة في مختلف أنحاء ألمانيا ستتوقف اعتبارا من الساعة 1700 بتوقيت غرينتش.