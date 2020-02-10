ليبيا.. الاتحاد الإفريقي يرفض التدخلات الأجنبية

عبر البيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي عن رفضٍ واضح للتدخلات الخارجية في ليبيا.

أفاد مراسل العربية، مساء الاثنين، بتمديد اجتماعات القمة الإفريقية بأديس أبابا لعدة ساعات قبل اختتامها.

واستمرت، أعمال القمة الإفريقية السنوية يومين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسيطرت الدعوات إلى حل سياسي في ليبيا ووقف التدخلات الخارجية فيها على أعمال القمة، وكذلك ملف مكافحة التطرف.

قال إسماعيل الشرقي، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، الاثنين، إن القادة الأفارقة قرروا إرسال بعثة لتقييم الوضع في ليبيا ومدى احترام الأفرقاء الليبيين وقف إطلاق النار.

وشدد الشرقي على ضرورة تنفيذ مخرجات "قمة برلين". كما كشف عن رصد مقاتلين قادمين من ليبيا في الساحل الإفريقي ومنطقة بحيرة تشاد.

وشدد الشرقي على أن القادة الأفارقة يرفضون التدخلات الخارجية في ليبيا ويعملون على وقفها.

المرحلة الانتقالية في السودان

وبخصوص السودان، تحدث مفوض السلم والأمن الإفريقي عن "تقدم في المرحلة الانتقالية". وقال إن قادة الاتحاد الإفريقي أجمعوا على ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف الشرقي أن الاتحاد قلق أيضاً من الوضع الاقتصادي وسيواصل دعمه للسودان ومواكبة المرحلة الانتقالية، و"لن يسمح بأي انفلات"، حسب تعبيره.

وتواصلت، الاثنين، في أديس أبابا أعمال اليوم الثاني من قمة الاتحاد الإفريقي التي يشارك فيها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالإضافة إلى رؤساء وزراء فلسطين وكندا والنرويج والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتصدر أجندة القمة سبل إنهاء الحروب والقلاقل في إفريقيا عبر مبادرة "صمت البنادق 2020" والصراع الدامي في ليبيا والإرهاب ومكافحة التطرف والفوضى الأمنية في دول الساحل ومنطقة بحيرة تشاد وتمدد داعش، إضافةً إلى الملفات التقليدية كالهجرة والإصلاح المؤسسي والمنطقة الحرة والتنمية.

الحل السياسي في ليبيا

وخلال الجلسة الافتتاحية، الأحد، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، على "ضرورة الحل السياسي في ليبيا"، كما دعا إلى "رفع السودان من قائمة الإرهاب".

من جانبه، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف تعد أساس التحديات أمام القارة الإفريقية.

موضوع يهمك قال الجيش الليبي إن سلاح الجو قصف، فجر اليوم الاثنين، أهدافا متحرّكة لميليشيات مصراتة التابعة لقوات الوفاق، في منطقة أبو... الجيش الليبي يستدرج ميليشيات مصراتة ويقصفها بأبوقرين المغرب العربي

كما دعا السيسي إلى عقد قمة إفريقية في القاهرة تبحث تشكيل قوة لمواجهة ومكافحة الإرهاب في القارة السمراء.

فيما قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن "حل الأزمات في قارتنا يجب أن يكون سلميا، وبدون أي تدخل أجنبي".

وعن أزمة ليبيا، كشف تبون أن "الوضع في ليبيا مصدر قلق للجزائر، وأن الشعب الليبي لا يستحق الويلات التي يعيشها اليوم".

وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن ليبيا تشهد تصعيداً خطيراً للأزمة، داعياً إلى تثبيت الهدنة القائمة والوصول إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار ومراقبته، وإيقاف كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن "مكافحة الإرهاب في إفريقيا شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة"، مضيفاً أن الشراكة الأممية مع إفريقيا بالغة الأهمية.