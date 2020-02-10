متظاهرو لبنان بصوت واحد: تنزلوا أو تنذلوا

تشهد مختلفُ المناطق اللبنانية دعواتٍ متصاعدة للتظاهرِ الثلاثاء في وسط بيروت، في محاولة لمنع النواب من الوصول إلى مبنى البرلمان، وذلك لمنع جلسة منح الثقة لحكومة حسان دياب من الانعقاد.

وقالت الوكالة الرسمية اللبنانية، الاثنين، إن منظمي حراك مدينة صيدا، دعوا في بيان، إلى الإضراب العام الثلاثاء.

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تزامناً مع ذلك أعلن رئيسُ الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، أنه لم يحسم بعد موقفه من حضور جلسة البرلمان المقررة، الثلاثاء، لمنح الثقة للحكومةِ الجديدة برئاسة حسان دياب.

فيما جاب ناشطون شوارع العاصمة بيروت، وهم يدعون المواطنين عبر مكبرات الصوت للمشاركة في تظاهرة صباح اليوم أمام البرلمان.

وفي مقابلة مع الحدث، أوضح جورج عقيص عضو كتلة القوات اللبنانية في البرلمان اللبناني، أوضح أنهم سيشاركون في جلسة البرلمان لكي يكشفوا أن المعارضة ترفض منح الثقة.

شهدت ساحة "رياض الصلح" في بيروت وقفة احتجاجية، الأربعاء الماضي، نفذها محتجون قادمون من البقاع وعكار وطرابلس، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وردد المحتجون هتافات ترفض "إعطاء حكومة رئيس الوزراء حسان دياب الثقة"، وألقى المحتجون الحجارة صوب القوى الأمنية أمام السراي الحكومي.

كما خرج آلاف اللبنانيين قبل أيام في مسيرات عبر شوارع العاصمة ومدينة طرابلس بالشمال رفضاً للحكومة الجديدة.

وجاء تشكيل الحكومة التي يرأسها دياب في يناير/كانون الثاني الماضي بعد أسابيع من الجمود السياسي ووسط احتجاجات بسائر أنحاء البلاد تزامنت مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

ويعتبر المحتجون أن هذه الحكومة هي امتداد للأحزاب السياسية التقليدية التي أدانوها بالفساد.