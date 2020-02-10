60 إصابة بكورونا على متن السفينة السياحية اليابانية

أعلنت قناة "ان اتش كي" التلفزيونية اليابانية، الاثنين، أنه تم تشخيص حوالي 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة الرحلات الترفيهية "دايموند برينسس" الراسية قبالة سواحل اليابان.

وذكرت إحدى وسائل الإعلام الأخرى أنه تم تأكيد 60 إصابة جديدة، ما يرفع عدد الركاب المصابين إلى حوالي 130 شخصا.

ورفض مسؤولون في وزارة الصحة اليابانية التعليق على هذه المعلومات.

وتقل السفينة التي وصلت الاثنين إلى ميناء يوكوهاما في جنوب غرب اليابان، حوالي 3700 شخص من ركاب وأفراد طاقم. وقد وضعت تحت الحجر الصحي.

وبالإضافة إلى الإصابات على متن السفينة، سجلت اليابان 26 إصابة أخرى على أراضيها.

وفرض حجر صحي على سفينة "دايموند برينسس" بعدما شخصت إصابة راكب سابق كان على متنها، نزل في هونغ كونغ الشهر الماضي، بفيروس كورونا المستجد.

وكان على متن السفينة أكثر من 3700 شخص بين ركاب وطاقم حينما وصلت اليابان الأسبوع الماضي.

وأرسل عشرات منهم إلى المستشفيات لكن ما زالت تؤوي 3600 شخص غالبيتهم من المسنين.

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وليس واضحاً ما إذا كانت السلطات اليابانية ستجري فحوصاً على كافة الركاب.

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ورست السفينة في يوكوهاما، الأحد، للتزود بالمؤن مع بدء الحجر الصحي الذي سيتواصل حتى 19 فبراير.

وأفادت تقارير محلية أن السلطات الصحية اليابانية أرسلت بشكل طارئ أدوية ومعدات طبية أخرى لنحو 500 شخص على متن السفينة.

وقال نحو 100 شخص إنهم يعانون من الحرارة أو أنهم يشعرون بتوعك، وفق التقارير.

وطلب من ركاب السفينة البقاء داخل حجراتهم لتفادي تفشي العدوى، في حين أعرب بعضهم عن شعورهم بالإرباك والإحباط.