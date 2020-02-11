6 قتلى في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية كابول

استهدف مفجر انتحاري أكاديمية عسكرية في العاصمة الأفغانية، كابول، الثلاثاء، وقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، إضافة إلى عدد من الجرحى، وفقاً لمسؤولين أفغان.

وذكرت مصادر، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن الانفجار وقع عند بوابة أكاديمية المارشال فهيم العسكرية، وهي جامعة للدفاع تديرها الحكومة.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يعتبر أول هجوم ضخم تشهده العاصمة منذ أشهر.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية، مروى أميني، إنّ "الانفجار نجم عن هجوم انتحاري وأسفر عن وقوع ضحايا مدنيين"، في حين أكد شاهد عيان لوكالة "فرانس برس" أن الانفجار وقع في غرب العاصمة.

وذكر شهود عيان ومسؤولون أمنيون أن الهجوم وقع عند أول نقطة مراقبة لمدخل كلية حربية.

الهجوم جاء بعد أكثر من شهرين من هدوء نسبي في العاصمة الأفغانية مرتبط بالمفاوضات بين حركة طالبان وواشنطن حول انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من المتمردين.

ووقع آخر هجوم كبير في كابول في نوفمبر الماضي عندما قتل 12 شخصاً في تفجير شاحنة مفخخة صغيرة.

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وقبل يومين، أعلن الجيش الأميركي مقتل اثنين من عناصره وإصابة 6 آخرين بجروح في ما أُطلق عليه هجوم داخلي بولاية نانغارهار شرق أفغانستان، عندما فتح أفغاني يرتدي زياً عسكرياً أفغانياً النار.

وقال عضو مجلس ولاية نانغارهار، أجمل عمر، لوكالة "أسوشييتد برس" إن المسلح قُتل.

وفي بيان، قال الجيش الأميركي إن "فرداً يرتدي زياً أفغانياً فتح النار على قوات أميركية وأفغانية مجتمعة ببندقية آلية".

ولم تعلن حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. ويحقق مسؤولون كبار فيما إذا كان الهجوم نفذه جندي أفغاني بالفعل.