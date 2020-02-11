لندن: اكتشاف حالتي كورونا داخل سجن في أوكسفورد

أكدت مراسلة "العربية" في لندن، الثلاثاء، اكتشاف حالتي كورونا داخل سجن في أوكسفورد.

هذا وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في جنيف، الثلاثاء، إن أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد لن يكون متاحا إلا بعد 18 شهرا، "لذا فإنه يتعين علينا عمل كل شيء الآن باستخدام الأسلحة المتاحة".

وأضاف أن فيروس كورونا الجديد سيطلق عليه اسم "كوفيد-19".

وعلى النقيض، قال المستشار الطبي للحكومة الصينية، الثلاثاء، إن انتشار فيروس كورونا سيبلغ ذروته في البلاد هذا الشهر، وربما ينتهي بحلول شهر أبريل/نيسان، وذلك في أحدث تقييم للوباء الذي هز العالم كله.

موضوع يهمك أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى في قصف النظام السوري على إدلب إلى 13 شخصاً وعشرات الجرحى،... 13 قتيلاً بقصف النظام على إدلب نصفهم أطفال سوريا

وبكى خبير الأوبئة تشونغ نانشان (83 عاما)، الذي اشتهر بمكافحة وباء "سارس" في 2003، خلال مقابلة مع "رويترز" على الطبيب لي ونليانغ الذي توفي الأسبوع الماضي بعد أن تعرض للتوبيخ لإطلاقه جرس الإنذار من انتشار كورونا.

لكن تشونغ أبدى تفاؤله بأن وتيرة انتشار الفيروس الجديد ستتباطأ قريباً مع تراجع أعداد الحالات الجديدة في بعض المناطق.