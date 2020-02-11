مكدسا باللاجئين.. غرق 15 من الروهينغا بانقلاب قارب

أعلن مسؤول في خفر السواحل في بنغلادش أن ما لا يقل عن 15 من مسلمي الروهينغا اللاجئين لقوا حتفهم بينما فُقد كثيرون آخرون، الثلاثاء، بعد انقلاب قارب كان يحمل قرابة 130 شخصا في خليج البنغال أثناء محاولته الوصول إلى ماليزيا.

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في التفاصيل، قال المسؤول حميد الإسلام إنه جرى إنقاذ نحو 70 شخصا، منوها إلى أن القارب كان أبحر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، مكدسا باللاجئين الساعين للهرب من مخيمات قرب بلدة كوكس بازار الساحلية في بنغلادش.

نساء وأطفال

وأضاف "كان القارب يحمل حوالي 130 شخصا في حين أن طاقته الاستيعابية 50".

كما ذكر أن الغرقى الـ15 جميعهم من النساء والأطفال، مشيرا إلى أن القارب انقلب قرب جزيرة سانت مارتن قبالة الطرف الجنوبي الشرقي لبنغلادش.

يذكر أن حملة قمع قام بها جيش ميانمار عام 2017 كانت تسببت في فرار أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أنقذ خفر السواحل في بنغلادش 122 من مسلمي الروهينغا اللاجئين بعدما بدأت السفينة التي تقلهم في خليج البنغال في الغرق بسبب مشكلة فنية بينما كانوا يحاولون الهرب إلى ماليزيا.