نائب بريطاني: سأعمل على تصنيف الإخوان "منظمة إرهابية"

قال النائب في مجلس العموم البريطاني، إيان بيزلي، إنه سيجتمع مع وزير الداخلية البريطاني لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.

النائب في مجلس العموم البريطاني إيان بيزلي،يقول سيجتمع مع وزير الداخلية البريطاني لتصنيف الاخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وأستشهد بكلام وزير الخارجية السعودي أثناء زيارته للندن حيث قال، الإخوان حولوا معتقدات المسلمين المقدسة إلى أداة للكراهية،وأستغرب من عدم تصنفيهم كمنظمة ارهابية pic.twitter.com/WRz5dNWggF — شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) February 9, 2020

واستشهد بكلام وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أثناء زيارته الأخيرة للندن، حيث قال إن "الإخوان حولوا معتقدات المسلمين المقدسة إلى أداة للكراهية"، كما أعرب عن استغرابه من عدم تصنفيهم منظمة إرهابية بالمملكة المتحدة.

وقال بيزلي إن على الحكومة البريطانية وشركائها أن يتحركوا لتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي، مشدداً على أن ذلك "التنظيم يحرض على الكراهية ويدعو إلى مهاجمة المسيحيين هنا وحول العالم".

وأضاف قائلاً: "وزير الخارجية السعودي كان هنا الأسبوع الماضي، وقال إن السعودية حظرت تنظيم الإخوان من البلاد، بسبب معتقداتهم التي تحرض على الكراهية.. ومن الرائع أنه قال لك الكلام واستغرب كيف أن المملكة المتحدة لم تتخذ إجراءات مشابهة ضد ذلك التنظيم".

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وقال إنه "من الرائع أن نعرف أن تنظيماً كهذا يستغل معتقدات ثقافة كاملة لمهاجمة المسيحيين وآخرين"، واصفاً الأمر بـ"المرعب".

وقال "إنهم يستخدمون المساجد بطرق غير شرعية لبث الكراهية"، مشدداً على أهمية أن تتصرف بريطانيا بشكل حازم مع تنظيم الإخوان.

وأشار إلى أنه سيجتمع الأسبوع المقبل مع وزارة الداخلية لمناقشة حظر تنظيم الإخوان من البلاد.