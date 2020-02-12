الصحة العالمية: باحثون تعهدوا بإيجاد لقاح لكورونا

تعهد باحثون لمنظمة الصحة العالمية بالتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وذلك وفقا لما أعلنته المنظمة الدولية، الأربعاء.

في التفاصيل، أكدت مدير المنظمة في مؤتمر لها عقد في جنيف، أن الباحثين يعملون لإيجاد لقاح يعالج فيروس كورونا، مضيفة أنها تقوم ببحوث معمقة لتحديد سبب هذا المرض.

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كما أعلنت أنها تعمل على ضمان الحصول على معلومات عن مسافري السفن السياحية تفاديا للإصابة بالفيروس المستجد.

أكثر من ألف حالة وفاة!

يذكر أن سلطات الصحة الصينية، كانت أعلنت، الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للوفيات في البر الرئيسي في الصين جراء فيروس كورونا المستجد بلغ 1016 وفاة، فيما تخطى عدد المصابين بالفيروس في الصين القارية 42 ألفاً، بعدما سجّلت حوالي 2500 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الفائتة.

وتكافح الصين للسيطرة على الوباء وقد اتّخذت لهذه الغاية إجراءات مشدّدة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

فيما يعتقد أن الفيروس ظهر أولاً في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

كما دفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.