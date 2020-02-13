الصحة العالمية: على الصين أن تكون أكثر وضوحا حول كورونا

طالبت منظمة الصحة العالمية الصين بأن تكون أكثر وضوحاً، بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا، وسط تقارير تفيد بأن عدد الإصابات المعلن لا يتطابق مع الواقع.

كما قال مسؤولون من المنظمة العالمية، الخميس، إن القفزة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين تعكس "تعريفاً أوسع" لحالة العدوى.



وأوضح طارق جسارفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، لرويترز "تعريف عبارة حالة جديدة يوسع بحسب فهمنا الحالي نطاق المسألة بحيث لا تشمل فقط الحالات المؤكدة بالتحاليل المعملية، بل أيضاً الحالات المشخصة إكلينيكيا استناداً إلى الأعراض والتعرض".

موضوع يهمك بينما كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يشيد بتحسن الوضع الاقتصادي في بلاده، خلال لقاء مع نواب وأعضاء حزب العدالة... شاهد مواطناً تركيا يحرج أردوغان: "أبنائي جوعى" سوشيال ميديا

إلى ذلك، أضاف أن المنظمة، ومقرها جنيف، تسعى "لوضوح أكبر" من الصين بشأن التحديثات الأخيرة لتعريفها لحالة العدوى.

ظهور 15152 حالة جديدة

يذكر أن لجنة الصحة الوطنية في الصين كانت قد أعلنت في وقت سابق، الخميس، أن عدد حالات الوفاة بلغ 1367 حالة بنهاية أمس الأربعاء بارتفاع 254 حالة عن اليوم السابق.

في حين ظهرت 15152 حالة إصابة جديدة مؤكدة في البر الرئيسي للصين أمس الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الإصابات 59804 حالات.

وجاءت الزيادة الكبيرة بعد أن قالت سلطات إقليم هوبي إنها طرحت استخدام وسيلة تشخيص أسرع بالأشعة المقطعية بالكمبيوتر التي قالت لجنة الصحة الوطنية، إنها شخصت 13332 حالة من الإصابات الجديدة.



كما أشارت لجنة الصحة في هوبي إن الأشعة المقطعية تظهر إصابة الرئتين وتُمكن من تأكيد حالات الإصابة الجديدة وعزلها في وقت أقصر.

يشار إلى أن السلطات في هوبي كانت تعتمد في السابق على تحليل الحمض النووي الريبوزي الذي قد يستغرق أياماً.