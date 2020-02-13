الصين: وفيات فيروس كورونا تتزايد وآلاف الإصابات الجديدة

قفز عدد الوفيات وحالات الاصابة الناجمة عن فيروس كورونا في الصين الخميس بشكل كبير مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في مقاطعة هوبي اضافة إلى 15 الف اصابة.

فيما بلغ عدد المتوفين 1.355 شخصا على الاقل والمصابين نحو 60 الفاً.

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وفي تحديثها اليومي، أكدت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي حدوث 14,840 إصابة جديدة في هذه المقاطعة في وسط الصين التي شكلت البؤرة التي بدأ منها انتشار الفيروس.

وتأتي هذه القفزة في الحصيلة مع إعلان مسؤولين محليين إعادة تغيير طريقة تشخيص حالات الإصابة، ففي بيان قالت لجنة الصحة في هوبي انها ستضم من الآن فصاعدا الى سجل الاصابات الرسمية حالات تم "تشخيصها عيادياً".

صور الرئتين

هذا يعني ان صور الرئتين في حالات محتملة يمكن اعتبارها كافية لتشخيص الاصابة بالفيروس، بدلا من فحوص الحمض النووي.

كما أضافت ان التصنيف الجديد شمل 13,332 حالة اصابة وأكثر بقليل من نصف حصيلة الوفيات الجديدة.

إلى ذلك، أشارت لجنة الصحة في هوبي إلى أن هذا التغيير يعني أنه بات بامكان المرضي الحصول على علاج "في أسرع وقت ممكن"، كما أنه يجعل التصنيف "متوافقا" مع تصنيفات مستخدمة في مقاطعات اخرى.

وقالت إنها قامت بهذا التغيير "مع تعمّق فهمنا لمرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ومع تراكم خبراتنا في التشخيص والعلاج".

لقاح يعالج فيروس كورونا

في المقابل، تعهد باحثون لمنظمة الصحة العالمية بالتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وذلك وفقا لما أعلنته المنظمة الدولية، الأربعاء، حيث أكد مدير المنظمة في مؤتمر لها عقد في جنيف، أن الباحثين يعملون لإيجاد لقاح يعالج فيروس كورونا، مضيفة أنها تقوم ببحوث معمقة لتحديد سبب هذا المرض.

كما أعلنت أنها تعمل على ضمان الحصول على معلومات عن مسافري السفن السياحية تفاديا للإصابة بالفيروس المستجد.

فيما يعتقد أن الفيروس ظهر أولاً في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

كما دفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.