بعد بريكست.. تعديل وزاري واستقالة وزير خزانة بريطانيا

أفادت مراسلة "العربية"، الخميس، باستقالة وزير الخزانة البريطاني، ساجد جاويد، وتعيين ريشي سوناك خلفاً له.

وفي وقت سابق، ذكرت رويترز أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سيعيد تشكيل حكومته الخميس، بتعيين فريق يأمل أن ينفذ رؤيته لمرحلة ما بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ويحل الانقسامات سواء داخل حزب المحافظين أو في الدولة ككل.

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وليس من المتوقع أن يكون التعديل الوزاري بالحجم الذي أشار إليه بعض المعلقين، استناداً إلى رغبة مستشاره البارز، دومينيك كامينجز، في إعادة تنظيم جذرية للحكومة بما يلائم جدول أعمال جونسون.

إلى ذلك صرح مسؤول بمكتب رئيس الوزراء بأن جونسون يرغب في ضم كفاءات جديدة، خاصة من النساء، إلى قائمة وزراء الدولة، في حين سيكافئ "أنصاره المخلصين" الذين ساعدوه على الفوز بأغلبية كبيرة في انتخابات العام الماضي.

ومن غير المرجح حتى الآن أن يحدث جونسون تغييراً كبيراً لكنه بدأ التعديل بعزل جوليان سميث، وزير شؤون أيرلندا الشمالية، الذي توسط قبل شهر واحد فقط في عودة حكومة إلى أيرلندا الشمالية بعد ثلاث سنوات من انهيار اتفاق لاقتسام السلطة.

جيل من الكفاءات

كما قال مصدر من مكتب جونسون إن "رئيس الوزراء يريد أن يرسي تعديله الوزاري الأسس لحكومة اليوم والغد"، مضيفاً: "يريد أن يقدم جيلاً من الكفاءات سيترقى في السنوات المقبلة، وسيكافئ أعضاء البرلمان الذين عملوا جاهدين على تنفيذ أولويات حكومته للنهوض بالبلاد بأكملها وتحقيق التغيير الذي أيده الناس العام الماضي".

في المقابل، اعتبر العديد من مسؤولي حزب المحافظين أن الوقت الآن غير موات للتغيير الحكومي الكبير الذي كان الكثيرون يتوقعونه. وقالوا إن ذلك سيكون مكلفاً للغاية ومعطلا ًكذلك في وقت يتعين على جونسون أن يبقى فيه على علاقة طيبة بالناخبين الذين أعطوه أغلبية كبيرة وكان كثيرون منهم من المؤيدين التقليديين لحزب العمال المعارض.

وكان كامينجز، الذي عمل مع جونسون على حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، يدعو منذ فترة طويلة لتغيير جذري.