عمّان.. الاشتباه بإصابة 37 أردنياً وأجنبياً بفيروس كورونا

قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية عدنان إسحاق، اليوم الخميس، إن وحدة الحجر الصحي في مستشفى البشير تحفظت خلال يومين على 37 أردنيا وصينيين وجنسيات أجنبية أخرى احترازيا للاشتباه بإصابتهم بكورونا دخلوا البلاد عن طريق المطار، وفق ما أفادت صحيفة الرأي المحلية.

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وقال إسحاق إن حالات الاشتباه رحلت فورا من المطار إلى وحدة العزل وسوف يطبق عليهم البروتوكول الصحي وهو الحجر لمدة 14 يوما لحين التأكد من خلوهم من الإصابة بكورونا.

وكشف إسحاق أن الزيارة من ذويهم ومعارفهم وأقاربهم منعت عنهم تماما كإجراء احترازي، مشيرا إلى أن وحدة الحجر الصحي استقبلت منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا حتى الآن 147 حالة اشتباه.

وكشف إسحاق أن وزارة الصحة تطبق إجراءات منع دخول كورونا إلى الأردن بصرامة تامة ولن تتهاون مع أي حالة اشتباه، مؤكدا أن بلاده لا تزال خالية من الفيروس.