الصين.. كورونا يطيح بمسؤولين في بؤرة الفيروس

أعلنت الصين إقالة رئيس لجنة الحزب الشيوعي في مقاطعة هوبي وسط البلاد، مركز انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلت وكالة شينخوا الرسمية عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وبحسب الوكالة سيحل رئيس بلدية شانغهاي، يينغ يونغ، مكان جيانغ تشاو ليانغ على رأس اللجنة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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يذكر أن الصين كانت قد أقالت الثلاثاء اثنين من كبار المسؤولين عن الصحة في هوبي، وسط انتقادات متنامية على خلفية تعامل المسؤولين الصينيين مع انتشار الفيروس.

242 وفاة في يوم واحد

تأتي هذه الإقالات في وقت قفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن كورونا في الصين، الخميس بشكل كبير مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة.

وبعد إعلان السلطات عن الأرقام الجديدة، بلغ عدد المتوفين 1355 شخصاً على الأقل والمصابين نحو 60 ألفاً.

إلى ذلك، أكدت لجنة الصحة بهوبي، في تحديثها اليومي، حدوث 1840 إصابة جديدة في هذه المقاطعة.

وتزامنت هذه القفزة في الحصيلة مع إعلان مسؤولين محليين إعادة تغيير طريقة تشخيص حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19".

وفي بيان، قالت لجنة الصحة في هوبي إنها ستضم من الآن فصاعداً إلى سجل الإصابات الرسمية حالات تم "تشخيصها عيادياً"، ما يعني أن صور الرئتين في حالات محتملة يمكن اعتبارها كافية لتشخيص الإصابة بالفيروس، بدلاً من فحوص الحمض النووي.

كما أضافت اللجنة أن التصنيف الجديد شمل 13 ألفاً و332 حالة إصابة وأكثر بقليل من نصف حصيلة الوفيات الجديدة، مشيرة إلى أن هذا التغيير يعني أنه بات بإمكان المرضى الحصول على علاج "في أسرع وقت ممكن"، كما أنه يجعل التصنيف "متوافقاً" مع تصنيفات مستخدمة في مقاطعات أخرى.

إلى ذلك قالت إنها قامت بهذا التغيير "مع تعمّق فهمنا لمرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ومع تراكم خبراتنا في التشخيص والعلاج".