اشتباك طالبان والقوات الأفغانية وسط حديث أميركي عن انفراجة

دارت اشتباكات بين قوات الحكومة الأفغانية ومقاتلي حركة طالبان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على الرغم من تصريحات مسؤولين أميركيين عن حدوث انفراجة خلال الأيام الماضية في محادثات سلام تهدف لإنهاء الصراع القائم منذ 18 عاما.

وعلى الرغم من استمرار مفاوضات الطرفين المتناحرين في العاصمة القطرية الدوحة، تحدثت كل من طالبان والقوات الحكومية عن اشتباكات على الأرض.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن قائدا كبيرا من طالبان لقي مصرعه في ضربة جوية بإقليم بلخ بشمال البلاد مساء الخميس.

وأعلنت الوزارة في بيان أن "ضربة جوية موجهة نفذتها القوات الجوية الأفغانية أسفرت عن مقتل مولوي سردار محمد، أحد الأعضاء البارزين في اللجنة العسكرية بطالبان و8 آخرين". ولكن لم تؤكد حركة طالبان الخبر.

ومن ناحية أخرى، أفاد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان، أن مقاتلي الحركة قتلوا 6 جنود أفغان منهم ضابطان، في هجوم على نقطة تفتيش في إقليم قندوز بشمال البلاد.