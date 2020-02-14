الإمارات تؤكد شفاء حالتي إصابة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة الإماراتية على "تويتر"، الجمعة، "شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة".

وقالت الوزارة إن الحالتين لمواطن صيني يبلغ من العمر 41 عاما، وابنه 8 سنوات".

وكانت الإمارات أفادت في وقت سابق بشفاء حالة أخرى مصابة بالفيروس.

وأبلغت الإمارات عن 8 حالات إصابة مؤكدة حتى الآن، من بينها الحالات الثلاث التي شفيت.

والجمعة، قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، إن التأكد من مناعة الحالات التي شفيت من الإصابة بالفيروس يحتاج إلى إجراء اختبارات طبية.

موضوع يهمك أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو، الجمعة، أن فريقا من المنظمة يتكون من 12 من... مخاوف من إصابة الأطقم الطبية بكورونا.. وفريق إلى الصين صحة

كما أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، عن أول إصابة بفيروس كورونا، حيث تم تشخيص "أجنبي" بحمل الفيروس.

وقد تم الإعلان عن هذه الحالة في بيان إعلامي مشترك بين كل من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية. وأكد البيان "اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد (مصر) لشخص أجنبي".