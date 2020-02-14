إندونيسيا.. العثور على جثث 12 جندياً في تحطم مروحية

أكد مسؤولون أن فرق بحث في إندونيسيا عثرت، الجمعة، على جثث 12 جنديا قتلوا عندما تحطمت مروحيتهم قبل 8 أشهر في إقليم بابوا في أقصى شرق البلاد حيث ينشط متمردون انفصاليون. وما زال سبب تحطم الطائرة قيد التحقيق.

وعثرت فرق من قوات النخبة في الجيش على حطام طائرة من طراز إم أي - 17 روسية الصنع على منحدر حاد على ارتفاع حوالي 3800 متر.

وقال داكس سينتوري، متحدث عسكري باسم بابوا، إنهم تمكنوا من الوصول إلى المنطقة النائية والصعبة في اليوم التالي، مشيرا إلى التعرف على 9 جثث من ملابسهم.

وأوضح القائد العسكري المحلي بنسار سيانيبار، الذي قاد المهمة، أن سوء الاحوال الجوية أعاق استعادة الجثث باستخدام الحبال، وستتواصل الجهود في وقت مبكر يوم السبت.

وفُقدت طائرة الهليكوبتر الاتصال بعد 5 دقائق من إقلاعها من أوكسيبيل، عاصمة منطقة بينتانغ ماونتين في 28 يونيو/ حزيران. وكانت المروحية في طريقها إلى جايابورا، عاصمة الإقليم.

وأعلن الجيش أن طائرة الهليكوبتر التابعة للجيش كانت تقل جنودا وإمدادات إلى موقع حدودي في أوكيباب بالقرب من بابوا غينيا الجديدة وكانت عليها التزود بالوقود في أوكسيبيل قبل أن يفقدها برج المراقبة.

واستؤنف البحث بعد أن أخبر سكان قرية أوكسوب السلطات الأسبوع الماضي أنهم شاهدوا الحطام في منطقة تعتبر مقدسة، على بعد حوالي 12 كيلومتراً من أوكسيبيل.

والطائرة هو الطريقة العملية الوحيدة للوصول إلى العديد من المناطق في مقاطعتي بابوا وبابوا الغربية الواقعة في أقصى شرق البلاد، حيث أصبحت المروحيات العسكرية هدفًا للمتمردين الانفصاليين.

وتم دمج بابوا، وهي مستعمرة هولندية سابقة في الجزء الغربي من غينيا الجديدة، في إندونيسيا عام 1969 بعد اقتراع برعاية الأمم المتحدة كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خدعة، وتكافح جماعة انفصالية صغيرة ضعيفة التسليح من أجل الاستقلال منذ ذلك الحين.