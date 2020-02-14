بسبب إدلب.. صحيفة روسية تهدد أردوغان بـ"حظر السياحة"

حذرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية من أن موسكو ستتجه إلى فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة و"ستحظر السياحة" إليها، في حال "شنت تركيا حرباً جديدة في سوريا".

موضوع يهمك كتب باول أنتون كروغر، تقريراً في صحيفة "زود دويتشه" الألمانية، عما أسماها "ورطة" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا،... اللعبة العبثية بين أردوغان وبوتين سوريا

وتعتمد تركيا على روسيا، حيث إن الروس يحتلون المرتبة الأولى للسياح الأجانب في تركيا، ويبلغ عددهم خمسة ملايين سنوياً. وتبرز أهمية السياح الروس وسط تراجع أعداد السياح الأوروبيين الذين يقصدون تركيا نتيجة "الملاحقات الأمنية التركية"، حسب ما ذكرته الصحيفة الروسية.

وقد تسببت المعارك في إدلب السورية، بين النظام السوري والجماعات التابعة له والخاضعة لسيطرة روسيا من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، بتصعيد حدة التوترات في العلاقات بين أنقرة وموسكو.

واتهمت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، في تقرير بعنوان "هل تطعن تركيا روسيا في سوريا من ظهرها مرة أخرى؟"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "يصعد عسكرياً (في سوريا) بتشجيع من الولايات المتحدة"، وفق الصحيفة.