قضايا اغتصاب جديدة تلاحق حفيد مؤسس الإخوان

مثل حفيد مؤسس حركة الإخوان المسلمين طارق رمضان الخميس مجدّدا أمام القضاء الفرنسي في قضايا اغتصاب جديدة وفق ما أفاد به محاميه لوكالة "فرانس برس".

وأعلن إيمانويل مارسيني، محامي رمضان أن القضاء الفرنسي وسع التحقيقات ليواجه طارق رمضان قضيتين جديدتين في الاغتصاب إلى جانب القضايا السابقة.

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واتهم رمضان، البالغ من العمر 57 عامًا وهو مواطن سويسري مصري يعيش في فرنسا باغتصاب امرأة تشكو من إعاقة في عام 2009 في ليون الفرنسية وناشطة نسوية في عام 2012 بباريس.

ومع ظهور رمضان أمام قضاة التحقيق في باريس، تمت إضافة المزيد من التهم المتعلقة باغتصاب سيدتين أخريين تم التعرف عليهم من قبل محققين من الصور الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

هذا ولم تقدم المرأتان شكاوى ضده لكن كليهما تقولان إنهما كانتا متورطين في علاقات غير شرعية مع رمضان، إحداهما من نوفمبر إلى ديسمبر 2015 والآخر في مارس 2016.

وكان رمضان ، وهو أب لأربعة أطفال ، أستاذًا للدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة أكسفورد حتى اضطر إلى المغادرة عندما ظهرت اتهامات الاغتصاب في أواخر عام 2017.

وقد احتُجز في فبراير 2018 لأكثر من تسعة أشهر قبل أن يُمنح الإفراج بكفالة عن مزاعم بأنه اغتصب امرأتين في فرنسا - إحداهما في عام 2009 والأخرى في عام 2012.

ويُمنع طارق رمضان من مغادرة الأراضي الفرنسية منذ إطلاق سراحه من السجن. وللمرة الثانية، رفض القضاء طلبه بالسماح له بزيارة منزله في لندن.