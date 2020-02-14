ماكرون يخسر مرشحه لبلدية باريس بعد صور فاضحة

في ضربة قوية للزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون، انسحب الناطق الرسمي باسم حكومته السابق من السباق ليصبح رئيس بلدية باريس، الجمعة، بعد تقارير وسائل إعلام فرنسية عن تسريبات على الإنترنت تعرض صورا جنسية له.

وترك الانسحاب المفاجئ لبنيامين غريفو حزب الرئيس ماكرون بدون مرشح لرئاسة البلدية في العاصمة الفرنسية في الانتخابات البلدية الشهر المقبل.

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وتعد باريس أثمن البلديات في فرنسا وإقطاعية سياسية كانت تستخدم في الماضي، ولا سيما من قبل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، كنقطة انطلاق للمناصب العليا.

وأعلن غريفو، وهو متجهم الوجه، انسحابه صباح يوم الجمعة، قائلاً إنه كان مستهدفًا "بهجمات دنيئة" على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.