وزير الدفاع الأميركي: التحالف والناتو ينسقان حرب داعش

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الجمعة، أن "قوات التحالف ضد داعش وحلف شمال الأطلسي "الناتو" سينسقان سويًا كيفية استمرار القتال ضد داعش".

ومن جانبها، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب ـ كارنباور، أن "الحرب ضد داعش لم تنته، والتنظيم لم يُهزم كليًا".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية، قال إسبر إن "عملنا لم ينته، وداعش تم إضعافه، ولكن لم يُهزم كليًا بعد".

وذكر أن "الوضع في العراق معقد حاليا، وناقشناه في اجتماع التحالف اليوم".

وعقد إسبر ونظيرته الألمانية محادثات على هامش مؤتمر الأمن المنعقد في ميونيخ.

وشدد وزير الدفاع الأميركي على أن "واشنطن ملتزمة بهزيمة داعش، وشركاؤنا في التحالف ملتزمون بذلك".

وأشار إلى أن المناقشات في التحالف ضد داعش شملت "توسيع مساهمات الشركاء وتعزيز دور الناتو في العراق".

وأوضح إسبر أن "الناتو سيوسع عملياته في العراق بالتعاون مع حكومة بغداد".