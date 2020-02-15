أمين عام الناتو: المعركة مع داعش لم تنته

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ أن "تنظيم داعش لا يسيطر على أراض في جنوب سوريا، ولكن المعركة لم تنته".

وحول موقف الحلف من العراق، قال: "قررنا زيادة دعمنا للعراق لدعم شركائنا والمساعدة في تحقيق الأمن في المنطقة".

وقرر الناتو مؤخرا تعزيز دوره في مواجهة تنظيم داعش في العراق.

ويشارك الأمين العام للحلف في فعاليات مؤتمر الأمن المنعقد حاليا في ميونيخ.

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والجمعة، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، في مؤتمر الأمن بميونيخ أن "قوات التحالف ضد داعش وحلف "الناتو" سينسقان سويًا كيفية استمرار القتال ضد داعش".

ومن جانبها، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب ـ كارنباور، أن "الحرب ضد داعش لم تنته، والتنظيم لم يُهزم كليًا".