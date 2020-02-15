لافروف يؤكد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ، السبت، على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب.

وفي ملف الشرق الأوسط، شدد لافروف على رفض موسكو الحلول الأحادية من جانب طرف واحد في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وحول فيروس كورونا، أفاد أن الصين تبذل جهودا كبيرة، ولكن التهديد العالمي كبير ويتطلب التضامن.

وأشار لافروف إلى ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وفي مؤتمر صحفي عقب كلمته، وردا على سؤال حول علاقة موسكو وأنقرة، قال لافروف إنه لا يوجد اتفاق كامل بين الجانبين على كافة القضايا، مشيرا إلى أن العلاقة بين الجانبين "جيدة".

وأضاف أنه لا توجد أهداف مشتركة في سوريا تجمع روسيا وتركيا.

وأعرب عن أمله في أن يكون لأنقرة تأثير على المجموعات المسلحة في إدلب السورية.