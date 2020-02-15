ماكرون: الغرب يضعف بموازاة انكفاء نسبي للولايات المتحدة

عبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، عن أسفه "لضعف الغرب" يواكبه "انكفاء نسبي" للولايات المتحدة، في تصريحات تناقض تأكيدات وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو.

وقال ماكرون في مؤتمر الأمن في ميونيخ إن "هناك ضعفاً للغرب". وأضاف "هناك سياسة أميركية بدأت قبل أعوام وليس في ظل الإدارة الحالية، تشمل نوعاً من الانكفاء ومراجعة لعلاقتها مع أوروبا".

وفي كلمة له، قال بومبيو إن بلاده ترفض الاتهامات الألمانية لواشنطن بالانسحاب من الساحة الدولية، مشدداً على أن السيادة هي الأساس في الغرب والديمقراطية والعدالة أيضا.

ونوّه إلى أن الولايات المتحدة حاربت "داعش" وأفكاره التطرفية ونجحت في التخلص من (أبوبكر) البغدادي، مضيفاً: "عملنا بشكل حثيث لمنع داعش من الحصول على ملاذات آمنة".