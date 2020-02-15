مصافحة مع ظريف تفتح النار على رئيس وزراء كندا

تعرض رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو لعاصفة من الانتقادات بسبب ظهوره في مجموعة من الصور وهو يصافح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "بحرارة"، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، ال تي عقدت الجمعة.

#Iranian Foreign Minister @JZarif and Canadian Prime Minister @JustinTrudeau discussed bilateral relations and issues of mutual concern on the sidelines of @MunSecConf on Friday https://t.co/BXb74m0etz pic.twitter.com/e70Cd21NUq — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) February 14, 2020

وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" نشرت احدى الصور وأرفقت التعليق بأن مباحثات جرت بين ترودو وظريف حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما نشرت وسائل الإعلام الإيرانية الصور أيضاً في إشارة إلى أن العلاقات بين الطرفين جيدة ولم تتأثر بحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، الذي أودي بحياة 57 كندياً ضمن ضحايا الطائرة، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني "عن طريق الخطأ" وراح ضحيتها 176 راكبا.

وسارع ترودو بتوضيح الأمر، فقال للصحافيين، الجمعة، عقب لقائه ظريف إنه "أوضح" لظريف ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل في القضية، مضيفا: "الوعد الذي قطعته للكنديين هو إيجاد الإجابات وضمان أن تنخرط إيران في تحقيق شامل مع المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين. هذا هو هدفي".

وكان عدد من الحقوقيين الكنديين قد رفعوا مؤخرا دعوى قضائية ضد إيران بسبب حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران، في 8 يناير الماضي. ومنذ الحادث، ترفض طهران تسليم الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة لتحليل بياناتهما.

الحقوقيون طالبوا الجهات الرسمية الإيرانية، في الدعوى الجماعية المقدمة باسم أسر ضحايا الكارثة، دفع تعويضات مالية بقدر لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندي (1.1 مليار دولار أميركي).

والجهات المدعى عليها هي الدولة الإيرانية ومرشدها علي خامنئي، وقادة في الحرس الثوري الإيراني، بمن فيهم قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زاده على اعتباره مسؤولا مباشرا عن إسقاط الطائرة.

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Mr @JustinTrudeau



Families of Ukrainian Airlines #PS752 victims are furious after seeing these pictures because:



1) They don't know what you talked to @JZarif about behind closed doors. They're expecting transparency with regards to what was said behind closed doors. pic.twitter.com/6r0Vb1KWtp — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 14, 2020

ويضم نص الدعوى افتراضا، أن تحطم الطائرة كان "عملا إرهابيا ارتكب عمدا وعن علم".

وقد فتحت صور المصافحة بين ترودو وظريف النار على رئيس الوزراء الكندي، حيث انتقده عدد من الأكاديميين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.

وأعرب بعضهم عن شعوره بالألم لرؤية ترودو وهو يبتسم إلى ظريف ويصافحه، بينما يد إيران ملطخة بدماء الكنديين الذين قضوا بالطائرة، فيما اعتبر آخرون أن ترودو كان يجب عليه احترام شعور ذوي الضحايا وتجنب مصافحة ظريف.

أما النائب المحافظ بيتر كنت، فاعتبر أن ترودو صافح ممثل النظام الإيراني الإرهابي.

الصحافي الإيراني مسيح علينجاد، الذي يعمل بالقسم الفارسي لـ"صوت أميركا"، فنشر الصور على حسابه في "تويتر" وقال مخاطباً ترودو إن أهالي الضحايا يشعرون بغضب لأنهم لا يعرفون ما الذي دار بينك وبين ظريف خلف الأبواب المغلقة.

3) Families are concerned that the case of the Ukrainian Airlines #PS752 shot down by Iran will be instrumentalised in political games by both sides and justice will not be served. Focus should be on bringing to justice the culprits. Iranians don’t trust this regime. — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 14, 2020

وأضاف أن أهالي الضحايا يتوقعون الشفافية بخصوص ما تم تداوله خلف تلك الأبواب الموصدة.

وأضاف أن الإيرانيين لا يثقون بحكومتهم، التي نفت إسقاط الطائرة لمدة 3 أيام، وبعد اعترافهم تحت الضغط، بدأوا في مضايقة أهالي الضحايا، وهذه الحقائق يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

وشدد على أن أهالي الضحايا يخافون أن يتم استخدام حادث الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران كأداة في ألاعيب سياسية بين الطرفين، على حساب العدالة، مشدداً على أنه يجب التركيز على محاسبة المجرمين، فالإيرانيين لا يثقون بنظامهم.