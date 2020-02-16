الصين: حصيلة وفيات فيروس كورونا تتخطى 1600

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين 1600 شخص حسبما أعلنته اليوم الأحد السلطات الصينية.

إلى ذلك قالت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، إن عدد الوفيات بالفيروس داخل الإقليم ارتفع 139 شخصا يوم السبت.

وأضافت اللجنة على موقعها الالكتروني أن الإقليم الواقع بوسط الصين سجل 1843 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في هوبي إلى 56249 شخصا.

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أول صور مجهرية لكورونا

ونُشرت الخميس - ولأول مرة - مجموعة صور مفصلة ومتكاملة لفيروس كورونا المستجد، والذي يعتبر أخطر وباء على البشر في العالم في هذه الأيام، حيث أصاب عشرات آلاف الأشخاص في الصين وخارجها، كما أدى لمقتل المئات.

ونشر "المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية" الصور المجهرية للفيروس. وقد تم التقاط هذه الصور يوم الثلاثاء الماضي.

وقال المعهد إنه استخدم المجاهر الإلكترونية وحزمة من الطاقة لالتقاط صور مفصلة لكائنات في منتهى الصغر، بحيث لا يمكن رؤيتها باستخدام المجهر العادي. وقد تم تلوين صور الفيروس لتسهيل عرضه.

وكان الباحثون الأميركيون قد قاموا بزراعة عينات من الفيروس في المعامل من أجل دراستها والبدء في اختبار الأدوية التجريبية والعقاقير الموجودة ضد المرض عليها.

ولفت المعهد إلى أن صور فيروس كورونا المستجد لا تختلف كثيراً عن صور فيروس "فيرس" الذي ظهر في 2012 في الشرق الأوسط، وفيروس "سارس" الذي ظهر في 2002، حيث إن هاذين الفيروسين والفيروس الجديد تنتمي إلى نفس عائلة الفيروسات وهي عائلة الـ"كورونا".

وسمي الفيروس بـ"كورونا" نظراً للأشكال التي تشبه التاج على سطحه، والاسم مشتق من الكلمة اللاتينية لـ"التاج".