إسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة

استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مواقع تابعة لحركة حماس بقطاع غزة في وقت متأخر السبت، رداً على إطلاق صواريخ من الجانب الفلسطيني باتجاه إسرائيل، وفق بيان لجيش الاحتلال.

كما أفاد بأن "مقاتلات ومروحيات استهدفت مواقع لمنظمة حماس وسط قطاع غزة"، بما فيها نقطة عسكرية.

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وفي وقت سابق، أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً أكد فيه "إطلاق مقذوفين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

ورداً على ذلك، قالت إسرائيل إنها عدلت عن رفع بعض القيود التي تفرضها على غزة. وأعلنت وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي تشرف على الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية، أن "توسعة منطقة الصيد البحري وإعادة العمل بـ500 تصريح دخول تجاري وعمليات تسليم الإسمنت ألغيت" بسبب إطلاق الصواريخ.

يذكر أن التصعيد بين الطرفين ازداد منذ كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الشهر الماضي عن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي رفضها الفلسطينيون بشدة واعتبروها منحازة للجانب الإسرائيلي. إلى ذلك أطلق الفلسطينيون في غزة صواريخ وقذائف هاون وبالونات محمّلة بمواد قابلة للانفجار باتجاه جنوب إسرائيل على نحو شبه يومي منذ كشف ترمب عن خطته.

وخاضت حماس وإسرائيل 3 حروب منذ عام 2008، لكن الحركة توصّلت إلى ما يشبه هدنة غير رسمية مع إسرائيل، خففت الأخيرة على إثرها بشكل تدريجي الحصار المفروض على غزة مقابل التهدئة.

كما تبرر إسرائيل الحصار بالحاجة لاحتواء "حماس" التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007.