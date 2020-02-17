اليابان.. ارتفاع مصابي كورونا بالسفينة الموبوءة لـ545

أكد مسؤولون يابانيون إصابة 99 راكباً آخر بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية دايموند برينسس، ليصل العدد الإجمالي إلى 454 راكباً. وأجرت وزارة الصحة فحصاً للركاب وأفراد طاقم السفينة، التي رست في ميناء يوكوهاما، المدينة الساحلية القريبة من طوكيو.

ومن المقرر أن ينتهي الحجر الصحي الذي يستمر 14 يوماً للركاب على متن السفينة، يوم الأربعاء. وشهدت السفينة أكبر عدد من حالات الإصابة بمرض كورونا الجديد الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

كورونا يضر بسياحة اليابان

ويهدد اتساع نطاق تفشي الفيروس الذي ظهر في الصين في ديسمبر كانون الأول وأودى بحياة أكثر من 1700 شخص الأحداث العامة الكبيرة

ويضر بالسياحة والإنتاج في اليابان.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت الاثنين، أن الفحوص أثبتت إصابة 14 شخصاً بفيروس كورونا المستجد بين حوالي 300 راكب أميركي وعائلاتهم تم إجلاؤهم عبر طائرتين من السفينة السياحية "دايموند برينساس" الخاضعة لحجر صحي في اليابان. وأوضحت في بيان أن هؤلاء الأشخاص عزلوا عن الركاب الآخرين في الطائرة التي نقلتهم.

ووصلت السفينة إلى قبالة السواحل اليابانية في مطلع شباط/فبراير وكان على متنها أكثر من 3700 شخص من أكثر من 50 بلداً ومنطقة بمن فيهم الركاب وأفراد الطاقم. وفرض عليها حجر صحي بعدما اكتشفت السلطات أن أحد ركابها الذي غادر السفينة في هونغ كونغ خلال الرحلة مصاب بالفيروس.