بعد تراجعه.. كورونا "يتعافى" ويحصد المزيد

بعد أن سجل فيروس كورونا انخفاضا في عدد الإصابات، عاد مجددا وحصد المزيد من الضحايا حيث وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس المستجد في بر الصين إلى 1770 ضحية، الاثنين، بعد وفاة 100 أشخاص في مقاطعة هوباي الأكثر تضررا من هذا الوباء وحيث ظهر الفيروس لأول مرة.

هذا وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة في تقريرها اليومي بتسجيل 2048 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 70548 شخصا، ما يضع حدا لانخفاض سُجل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة، وفق ما نقلته "فرانس برس".

موضوع يهمك وسط حالة الهلع التي بثها فيروس كورونا حول العالم، وارتفاع عدد الوفيات المعلنة، يبدو أن اختراقاً سُجِّل في الساعات... فسحة أمل.. إجراءات الصين بدأت تكبح تغوّل كورونا العرب و العالم

وكان المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، مي فنغ، أعلن الأحد، أن الإجراءات التي تطبقها البلاد بدأت تكبح انتشار فيروس كورونا، إذ تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين قليلاً، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على عزل بؤرة تفشي المرض.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها بكين، فقد بلغ عدد حالات الإصابة بالمرض 68500 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 1665، معظمها في إقليم هوبي وسط البلاد.

بدوره، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) "على الصين أن تعزز القيادة الموحدة للجهود من أجل السيطرة على الوباء".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن التوصل للقاح أو علاج للفيروس المستجد سيستغرق أشهراً، كما يتطلب أموالاً طائلة.

كما أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أنه من المستحيل تحديد أين سينتشر الوباء. وأضاف في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا "نشعر بالقلق إزاء التزايد المستمر في عدد الحالات بالصين".