24 قتيلاً بهجوم على كنيسة شمال بوركينا فاسو

قتل 24 شخصاً على الأقل وجرح وخطف 18 آخرون في هجوم الأحد على قرية بانسي شمال بوركينا فاسو. وقال حاكم المنطقة العقيد سالفو كابوري في بيان إن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 24 شخصاً، بينهم قسّ كنيسة بروتستنتية، مشيراً إلى إصابة واختطاف 18 شخصاً آخر.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس "نفذت جماعة إرهابية هجوماً ضد كنيسة في قرية بانسي أثناء مراسم صلاة الأحد". وأضاف أن "الحصيلة ليست نهائية، لكن الشهود والناجين تحدثوا عن عشرة قتلى". وتحدث عن اختطاف القسّ من قبل المهاجمين، قبل أن يتأكد قتله.

وفي 10 شباط/فبراير، اقتحمت جماعة متشددة بلدة سِبّة واختطفت سبعة أشخاص من منزل قسّ. وبعد ثلاثة أيام، وجد خمسة منهم قتلى ومن بينهم القسّ، في حين عثر على الشخصين الآخرين وهما امرأتان سالمتان، وفق مسؤول محلي.

واغتيل كذلك عدة أئمة بيد متشددين شمال بوركينا فاسو منذ بداية الهجمات قبل أربعة أعوام. وصارت الهجمات أكثر تواترا ودموية. وأدت هذه العمليات في بوركينا فاسو، المجاورة لمالي والنيجر، إلى مقتل حوالي 750 شخصاً ونزوح 600 ألف آخرين منذ 2015. ووفق الأمم المتحدة، قتل 4 آلاف شخص عام 2019 في هجمات متشددة في البلدان الثلاثة.