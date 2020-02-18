اعتقالات جديدة في تركيا.. أمر بالقبض على 228 شخصاً

مرة جديدة تشهد تركيا أوامر بتنفيذ موجة اعتقالات معارضين. فقد أمر ممثلو الادعاء المعنيون بالتحقيق في شؤون الجيش ووزارة العدل، الثلاثاء، بالقبض على 228 شخصا للاشتباه في صلاتهم بشبكة تقول أنقرة إنها تقف وراء محاولة انقلاب في 2016.

وأفادت وكالات تركية رسمية بأن ممثلي الادعاء أمروا، في أحدث خطوة متعلقة بالتحقيق في أنشطة أفراد القوات المسلحة التركية، باعتقال 157 شخصا من بينهم 101 لا يزالون في الخدمة. وأشارت إلى أن العملية تتركز في إقليم ازمير غرب البلاد لكنها تشمل 43 إقليما.

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إلى ذلك، وفي قرار منفصل، أمر ممثلو الادعاء في العاصمة أنقرة باعتقال 71 شخصا في إطار تحقيق يستهدف من يقال إنهم أنصار لكولن في وزارة العدل من بينهم 33 لا يزالون في الخدمة.

سجن 80 ألفاً

يذكر أن السلطات التركية أمرت منذ محاولة الانقلاب بسجن نحو 80 ألفا في انتظار محاكمتهم بينما أقالت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من الموظفين والجنود وآخرين.

والحملة الأمنية على من يقال إنهم من أتباع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن مستمرة منذ الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016 الذي قُتل خلاله 250 شخصا. ولا تزال الشرطة تنفذ مداهمات بشكل روتيني تستهدف مشتبها بهم.

في المقابل، أثارت تلك التوقيفات انتقاد حلفاء غربيين لتركيا وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بينما دافعت أنقرة عن تلك الإجراءات ووصفتها بأنها رد ضروري على ما وصفتها بـ"تهديدات أمنية".

من جهته، نفى كولن الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، أي ضلوع له في محاولة الانقلاب.