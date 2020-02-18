شاهد كيف يستلم مرضى كورونا الطعام في الصين

مستعينة بالتكنولوجيا في التعامل مع فيروس كورونا الذي ظهر في البلاد منذ ديسمبر الماضي، وحفاظاً على عدم انتقاله إلى الكوادر الطبية، لجأت الصين إلى الروبوتات من أجل تقديم الطعام للمرضى في المستشفيات.

ونشرت قناة new china فيديو يظهر قيام الروبوتات بتنبيه المرضى حين يصلون إلى أبواب غرفهم ومناداتهم ليتسلموا طعامهم.

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يشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين تراجع إلى أقل من 2000 حالة الثلاثاء، إلا أن خبراء عالميين قالوا إن من المبكر للغاية الاعتقاد بأنه تم احتواء انتشار العدوى.

وساعدت قيود مشددة على السفر والحركة في الحد من انتشار الفيروس خارج إقليم هوبي، موطن العدوى، لكن ذلك جاء على حساب الاقتصاد الصيني وحركة الأعمال العالمية.

1868 حالة وفاة

كما ذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن الفيروس سريع الانتشار أودى بحياة 98 شخصاً في الصين الاثنين، مما زاد العدد الإجمالي للوفيات إلى 1868 حالة. وسجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة يوم الاثنين لتصل الإصابات إلى 72436 في المجمل.

ولم يقل عدد الإصابات اليومية في بر الصين الرئيسي عن ألفي حالة منذ 30 يناير كما لم يتراجع عدد الوفيات عن 100 منذ الحادي عشر من فبراير.

إلى ذلك بلغ عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين 827 حالة في 26 دولة ومنطقة فضلاً عن خمس حالات وفاة.

إجراءات أتت ثمارها

وبحسب السلطات الصينية، فإن ثبات عدد الإصابات الجديدة مؤشر على أن الإجراءات التي اتخذتها لوقف انتشار المرض قد أتت ثمارها.

غير أن البروفيسور جيمي ويتوورث، أستاذ الصحة العامة الدولية بكلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، ذكر أن الفيروس لا يزال سريع الانتشار وينبغي للسلطات الصحية على مستوى العالم البقاء في حالة تأهب تحسباً لأي انتشار أوسع.

وقال ويتوورث: "نأمل أن تكون التقارير عن تراجع عدد الحالات الجديدة في الصين إشارة إلى أن الوباء قد بلغ ذروته في إقليم هوبي، لكن لا يزال من المبكر للغاية التأكد من ذلك".