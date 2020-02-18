غوتيريس: على العالم أن يستعد لمخاطر كورونا الهائلة!

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في الصين لم يخرج عن السيطرة حتى الآن، إلا أنه أشار أن الوضع خطير للغاية.

وأضاف أنطونيو غوتيريس في مقابلة، الثلاثاء، أن المخاطر الناجمة عن المرض هائلة، وعلى العالم أن يستعد لها.

جاء كلام الأمين العام للأمم المتحدة من باكستان التي تواجد فيها لحضور مؤتمر بشأن 40 عاما من اللاجئين الفارين من أفغانستان المجاورة التي مزقتها الحرب.

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كورونا يتراجع

وكانت أرقام رسمية نشرت الثلاثاء، قد كشف أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 1868 شخصا في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوباي.

وأحصت السلطات الصحية في المقاطعة التي بدأ منها انتشار الفيروس، 1,807 إصابة جديدة الثلاثاء، في تراجع عن إحصائية الاثنين. وبالإجمال، ثمة 72,300 إصابة على الأقل في الصين القارية، بحسب ما نقلته "فرانس برس".

بدورها، تعتبر السلطات الصينية أن انتشار الفيروس بدأ ضبطه، خاصة أن أعداد المصابين خارج مقاطعة هوباي باتت تتراجع يوما تلو آخر.

الصحة العالمية: لا تتفاءلوا

غير أنّ مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبرييسوس حذر الاثنين من الإفراط بالتفاؤل. وقال إنّ نزعة انخفاض أعداد الإصابات الجديدة "يجب أن يفسّر بكثير من الحذر".

وقال لصحافيين إن "النزعات يمكن أن تتغير حين يصاب شعب جديد. من المبكر جداً التأكيد أن التراجع سيستمر"، مضيفاً أن "كل السيناريوهات لا تزال واردة".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن التوصل للقاح أو علاج للفيروس المستجد سيستغرق أشهراً، كما يتطلب أموالاً طائلة.