بعد وفاة ناشط.. متظاهرون يقطعون جسر الرينغ في بيروت

قطع متظاهرون لبنانيون، فجر الثلاثاء، جسر الرينغ بالإتجاهين وذلك تضامنا مع محتجين في طرابلس على وفاة ناشط متأثرا بجراحه، وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

هذا وكان الشاب أحمد محمد توفيق أحد المشاركين في الحراك في لبنان، توفي إثر اصابته في تظاهرات في منطقة الجميزات في طرابلس.

موضوع يهمك شدد السفير البريطاني في بغداد ستيفين هيكي، الإثنين، على أهمية محاسبة المعتدين على المتظاهرين العراقيين وكذلك على مؤسسات... سفير بريطانيا: يجب محاسبة المعتدين على متظاهري العراق العراق

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات ليوم حداد غداً في طرابلس، فيما نفذ الجيش انتشاراً في محيط مكتب "التيار الوطني الحر" في الجميزات.

كما قام متحجون بقطع طريق البحصاص، ورفعت صورة أحمد على مبنى الغندور في ساحة النور.

هذا ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، تراجعت وتيرتها بعد تشكيل دياب لحكومته.

وشكل دياب الحكومة الشهر الماضي من 20 وزيراً غير معروفين بغالبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات. وقد تمّ اختيارهم بغرض تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.

إلا أن متظاهرين يحتجون منذ أشهر ضد الطبقة السياسية كاملة، يرون أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد، من حزب الله وحلفائه، والوزراء الجدد لا يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم.