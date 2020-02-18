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مجدداً كورونا يتراجع.. والصحة العالمية: لا تتفاءلوا

المصدر: دبي - العربية.نت
احتياطات صحية بسبب كورونا في بكين - فرانس برس
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كشفت أرقام رسمية نشرت الثلاثاء أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت 1,800 شخص في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوباي.

وأحصت السلطات الصحية في المقاطعة التي بدأ منها انتشار الفيروس، 1,807 إصابة جديدة الثلاثاء، في تراجع عن إحصائية الإثنين. وبالإجمال، ثمة 72,300 إصابة على الأقل في الصين القارية بحسب ما نقلته "فرانس برس".

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وتعتبر السلطات الصينية أنّ انتشار الفيروس بدأ ضبطه، خاصة أنّ أعداد المصابين خارج مقاطعة هوباي باتت تتراجع يوما تلو آخر.

غير أنّ مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبرييسوس حذر الإثنين من الإفراط بالتفاؤل. وقال إنّ نزعة انخفاض أعداد الإصابات الجديدة "يجب أن يفسّر بكثير من الحذر".

في أحد مستشفيات شنغهاي بالصين - فرانس برس في أحد مستشفيات شنغهاي بالصين - فرانس برس

وقال لصحافيين إنّ "النزعات يمكن أن تتغير حين يصاب شعب جديد. من المبكر جداً التأكيد أن التراجع سيستمر"، مضيفاً أنّ "كل السيناريوات لا تزال واردة".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن التوصل للقاح أو علاج للفيروس المستجد سيستغرق أشهراً، كما يتطلب أموالاً طائلة.

كلمات دالّة

#فيرووس_كورونا
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