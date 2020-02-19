كوريا الجنوبية تؤكد 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الأربعاء، بينهم 14 شخصا ضمن تفش تم رصده وتتبعه وصولا إلى عدة قداسات أقيمت بكنيسة في مدينة دايغو بوسط البلاد.

وهذه القفزة في عدد الحالات الجديدة غير مسبوقة في كوريا الجنوبية وترفع العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 51.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إن 19 من الحالات الجديدة التي أعلنت اليوم الأربعاء توجد في مدينة دايجو وإقليم نورث غيونغسانغ المحيط بها، و16 منها مرتبطة بحالة تم تأكيد حملها للعدوى في وقت سابق.

موضوع يهمك أكدت إيران، الأربعاء، وفاة أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ساعات من الكشف عن الإصابتين.وفي وقت سابق،... إيران تؤكد وفاة شخصين بكورونا عقب الكشف عن الإصابتين إيران

وأضافت المراكز أن تلك الحالة تم تأكيدها أمس الثلاثاء وهي لامرأة عمرها 61 عاما أطلق عليها لقب "المريضة 31"، ولم يسجل لها أي سفر إلى الخارج في الآونة الأخيرة لكنها حضرت قداسات في كنيسة وسعت لعناية طبية في مستشفى قبل أن تخضع لفحص للتحقق مما إذا كانت مصابة بالفيروس.

وأثبتت الفحوص الآن إصابة 15 شخصا على الأقل من الذين حضروا قداسات معها بالعدوى. وأصيب أيضا شخص تعامل معها بالمستشفى بالمرض.

ويُعتقد أن مئات الأشخاص حضروا القداسات مع "المريضة 31" في الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في إفادات صحفية اليوم الأربعاء إن السلطات الصحية تعتبر حالة دايغو "واقعة تفش فائق". وكتب رئيس بلدية دايغو على فيسبوك أن المريضة زارت أيضا فندقا ومستشفى إلى جانب الكنيسة.

وقتل الفيروس أكثر من 2000 شخص معظمهم في بر الصين الرئيسي ووصل إلى أكثر من 24 دولة مما تسبب في مشكلات اقتصادية واضطرابات تتعلق بالسفر على نطاق واسع.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى اتخاذ إجراءات‭‭ ‬‬صارمة لمكافحة العدوى والقيام بكل تحرك ممكن لتعزيز الاقتصاد الذي قال إنه في حالة طوارئ نتيجة لوباء فيروس كورونا.