إطلاق نار بألمانيا يقتل 8.. والعثور على جثة مشتبه به

أعلنت الشرطة الألمانية، الخميس، أن شخصاً يشتبه في أنه أطلق النار قرب فرانكفورت ليل الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، عثر عليه "جثة هامدة في منزله". وأضافت الشرطة أنها عثرت على جثة أخرى في منزل الرجل الكائن بمدينة هاناو إلى الشرق من فرانكفورت، حيث وقع إطلاق النار.

وقالت الشرطة في تغريدة على "تويتر" إنه "تم العثور على المنفذ المحتمل جثة هامدة في منزله في هاناو. قوات التدخل الخاصة التابعة للشرطة عثرت على جثة أخرى. التحقيق يتواصل. حالياً ليس هناك أي مؤشر على وجود منفّذين آخرين" للهجوم الذي استهدف مقهيين للنارجيلة في المدينة الواقعة على بعد حوالى 20 كلم من فرانكفورت.

وظلت السلطات الألمانية تبحث عن الجناة لساعات بعد إطلاق النار الذي وقع في حوالي الساعة 10 مساءً (2100 بتوقيت غرينتش).

ولم يذكر بيان للشرطة أي معلومات عن الضحايا. وقال البيان إن الدافع ليس واضحاً على الفور.

وقالت الشرطة إنه شوهدت مركبة مظلمة وهي تغادر مكان إطلاق النار الأول، وأُبلغ عن إطلاق نار آخر في موقع ثانٍ.

موضوع يهمك أعلن المدعي العام الإيطالي، اليوم الخميس، أن قبطان سفينة شحن ترفع العلم اللبناني قد اعتقل شمال إيطاليا للاشتباه بقيامه... إيطاليا تعتقل قبطان سفينة للاشتباه بتهريبه أسلحة بين تركيا وليبيا المغرب العربي

وقالت الإذاعة العامة الإقليمية هيسشر روندفونك إن الهجوم وقع في صالة للشيشة في وسط المدينة. وقال الشهود إنهم سمعوا صوت ثماني أو تسع طلقات ورأوا شخصاً واحداً على الأقل ملقى على الأرض.

وقال المذيع إن الجاني أو الجناة ذهبوا فيما يبدو إلى جزء آخر من المدينة، حيث أطلقت أعيرة نارية في صالة أخرى للشيشة.

وتقع هاناو في جنوب غربي ألمانيا ، على بعد حوالي 20 كم شرق فرانكفورت. ويقطنها حوالي 100.000 نسمة.

وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة عدداً من الهجمات الإرهابية، أسفر أحدها عن مقتل 12 شخصاً في قلب برلين في كانون الأول/ديسمبر 2016.