الصور الأولى لمنفذ هجوم الطعن في مسجد "ريجنت بارك" بلندن

الصور الأولى لمنفذ هجوم الطعن في مسجد "ريجنت بارك" بـ #لندن pic.twitter.com/9GUzmzDvKQ — العربية (@AlArabiya) February 20, 2020

قالت شرطة لندن إنها اعتقلت رجلاً، الخميس، بعد تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة شخص في مسجد بالقرب من ريجنتس بارك.

وذكرت الشرطة في بيان إنه "جرى إسعاف الرجل في مكان الحادث قبل نقله إلى المستشفى، فيما لا تزال حالته غير معلومة وننتظر آخر مستجدات حالته. كما تم القبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل".

وأضافت الشرطة البريطانية أن "رجلا في السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر".